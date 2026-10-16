El cuarteto Cuerdas del Alma presenta el concierto ‘Visiones de España’

Lugar: Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, edificio de Arte Cubano, calle Trocadero, entre Zulueta y Monserrate, La Habana Vieja. Fecha de inicio: 17-10-2026, 4:00 pm. Fecha de fin: 17-10-2026, 6:00 pm.

La Habana/El cuarteto de guitarras cubano Cuerdas del Alma ofrecerá el concierto Visiones de España, una propuesta dedicada a explorar la tradición musical española a través de las posibilidades sonoras de la guitarra clásica. La presentación forma parte de las Jornadas Culturales organizadas con motivo de la Fiesta Nacional de España, que se celebra cada 12 de octubre.

Integrado por los guitarristas Luis García, Abel Pino, Gleibis Peralta e Isnel Cárdenas, el conjunto pertenece a una nueva generación de intérpretes interesados en preservar y renovar la tradición guitarrística cubana. Bajo la dirección de García, la agrupación ha desarrollado una actividad que combina los conciertos, la investigación musical y la promoción de espacios de intercambio entre estudiantes y profesionales del instrumento.

En noviembre de 2025, Cuerdas del Alma organizó el Primer Encuentro de la Escuela Cubana de Guitarra, celebrado en la Universidad de las Artes (ISA). La iniciativa estuvo dedicada al legado de Isaac Nicola, considerado uno de los fundadores de la escuela guitarrística cubana, y rindió homenaje también a Jesús Ortega y Leo Brouwer, figuras fundamentales en la enseñanza y el desarrollo de este instrumento en la Isla. El encuentro reunió a intérpretes y profesores de distintas generaciones en talleres, conferencias y conciertos.

La agrupación ha trabajado asimismo en la difusión de composiciones cubanas mediante arreglos para cuatro guitarras. En agosto de 2025 publicó el EP Raíz y Deriva, integrado por cinco piezas, entre ellas El necio, Oeste, Laberinto (de la Suite Habana), Pascalle Espirituano y Hasta Alicia baila. El fonograma refleja su interés por acercar diferentes expresiones de la música nacional al formato de cuarteto.

La presentación cuenta con el respaldo de la Embajada de España en Cuba y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dentro de una programación que incluye conferencias, exposiciones y otras actividades culturales.