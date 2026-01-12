La Habana/El Cuarteto de Cuerdas Amadeo Roldán se presentará el viernes 16 de enero, a las 4:00 p.m., en la Sala Gonzalo Roig, como parte de la programación del Centro Nacional de Música de Concierto. La cita propone un recorrido por el repertorio camerístico desde una de las formaciones más sólidas y activas del panorama musical cubano actual.

Fundado con el propósito de difundir la música de cámara y dialogar con la tradición y la contemporaneidad, el Cuarteto Amadeo Roldán ha desarrollado una trayectoria marcada por la excelencia interpretativa y la curiosidad estética. Su trabajo abarca desde obras fundamentales del canon clásico hasta piezas de compositores latinoamericanos y cubanos, con especial atención a la creación nacional. En cada presentación, el grupo apuesta por la precisión técnica y el equilibrio sonoro, sin renunciar a una lectura viva y comunicativa del repertorio.

La Sala Gonzalo Roig, uno de los espacios emblemáticos para la música de concierto en La Habana, acogerá este encuentro en un formato íntimo que favorece la cercanía entre intérpretes y público. El concierto se inscribe en una línea de programación que busca revitalizar la experiencia de la música de cámara y acercarla a públicos diversos, en un contexto donde la continuidad de estas propuestas resulta esencial para la vida cultural de la ciudad.