Marsella/La asociación Espace Cuba Cultura dedica un fin de semana a explorar la riqueza rítmica de la música popular cubana de la mano del pianista y arreglista Dhayane Rivera Lazaga, quien durante más de diez años integró la emblemática orquesta Adalberto Álvarez y su Son.

Bajo el título Cuba en clave: la timba, el viaje del piano cubano, el encuentro propone un recorrido por la evolución de los géneros musicales de la Isla, desde el danzón hasta la timba, pasando por el son, la guaracha, el mambo, el chachachá y la salsa.

Uno de los principales atractivos de la convocatoria será la conferencia musical del sábado, a las 4:00 pm, en la que Rivera, acompañado por la bailarina Karélia de Cuba y el percusionista JB Rumboleo, combinará las explicaciones históricas con interpretaciones en directo y demostraciones de las particularidades rítmicas de cada género. La actividad está concebida tanto para músicos y bailarines como para el público sin formación musical.

La trayectoria de Rivera junto a Adalberto Álvarez, conocido como el Caballero del Son, lo vincula con una de las figuras fundamentales de la revitalización de ese género durante las últimas décadas del siglo XX y su incorporación a las nuevas tendencias de la música bailable cubana.

El domingo estará dedicado a la timba, con un taller de creación colectiva en el que los participantes elaborarán una pieza musical a partir de sus estructuras rítmicas, montunos y arreglos. El encuentro culminará con una descarga abierta a instrumentistas, cantantes y bailarines.

Fundada en 2020, Espace Cuba Cultura es una asociación francesa dedicada a promover la cultura cubana en Marsella a través de la música y la danza.

Programa:

Sábado 28 de noviembre:

12:00 m: Taller de piano cubano para aficionados.

2:00 pm: Taller de piano para músicos avanzados y profesionales.

4:00 pm: Conferencia musical sobre la historia del piano cubano.

6:00 pm: Fiesta cubana con música en directo, improvisaciones, DJ y gastronomía de la Isla.

Domingo 29 de noviembre:

2:00 pm: Timba Lab, taller de creación musical colectiva.

4:00 pm: Descarga timbera.

Entradas: entre 10 y 75 euros, según la actividad o el abono seleccionado.

Información: +33 6 12 64 45 40.

Reservas en este enlace.