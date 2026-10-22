‘Cuba Hurts’ lleva al teatro LATEA de Nueva York el dolor de la Isla a través del arte

Cartel de la exposición Cuba Hurts, presentada en el Teatro LATEA de Nueva York.

Nueva York/El teatro LATEA de Nueva York presenta Cuba Hurts (Cuba duele), una propuesta que combina artes visuales, música y actuaciones en vivo para reflexionar sobre la realidad cubana y las heridas que atraviesan a la sociedad de la Isla.

La exposición reúne obras de la artista Eveline Martínez, cuya propuesta visual constituye el eje de una velada que también contará con las actuaciones de Amy Naranjo y Fabio López. Bajo la premisa de que, cuando las palabras son silenciadas, la pintura puede expresar la verdad, el encuentro reivindica el arte como vehículo de denuncia y testimonio.

La iniciativa se desarrolla en LATEA, un espacio cultural del Lower East Side de Manhattan que, desde 1984, promueve el teatro y otras manifestaciones artísticas de la comunidad latina.

Las puertas abrirán a las 6:00 pm y el espectáculo comenzará a las 7:00 pm. La entrada general cuesta 15 dólares.