Economistas y sociólogas debaten la protección social en una Cuba en transformación

Cuatro especialistas analizan los costos sociales de las reformas económicas y las alternativas para proteger a la población más vulnerable en Cuba.

Lugar: Evento virtual, a través de Zoom. Fecha de inicio: 11-11-2026, 1:00 pm (hora del Este de Estados Unidos) Inscripción: ⁠Registro gratuito en Zoom

Online/Los economistas Pedro Monreal y Ricardo Torres, de la iniciativa Cuba Transformación, y las sociólogas Mayra Espina y Elaine Acosta participarán en el seminario virtual Después del igualitarismo: protección social para una Cuba en transformación, dedicado a analizar los desafíos sociales de las reformas económicas en la Isla.

El encuentro parte de una pregunta fundamental: ¿quién asume los costos de los ajustes económicos y cómo proteger a los sectores más vulnerables? Los especialistas abordarán las consecuencias distributivas de las reformas y la necesidad de diseñar políticas de protección social que eviten profundizar las desigualdades existentes.

La discusión permitirá examinar las limitaciones del modelo igualitarista cubano y las alternativas para construir mecanismos de asistencia más eficaces, capaces de atender las diferencias de ingresos, las condiciones de pobreza y las necesidades específicas de distintos grupos de población.

El seminario forma parte de las actividades de Cuba Transformación, una iniciativa dedicada al análisis y la formulación de propuestas para el futuro económico y social del país.

La participación requiere inscripción previa mediante el formulario habilitado por los organizadores.