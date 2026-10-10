‘Cubaman’, una exposición de Joseph Michael López en Cemí ArtLab

Joseph Michael López ha convertido la fotografía callejera en una exploración de la identidad, la memoria y las contradicciones de la vida urbana.

La Habana/El artista Joseph Michael López presenta este sábado 10 de octubre la exposición Cubaman, una propuesta que tendrá como sede Cemí ArtLab y permanecerá abierta hasta diciembre. La muestra, cuya curaduría está a cargo de Abram Bravo y Lianna Rodríguez, se inaugura a las 7:30 pm con una velada que combinará las artes visuales y la música en vivo.

Nacido en Nueva York en 1973, de madre cubana y padre puertorriqueño, Joseph Michael López ha convertido la fotografía callejera en una exploración de la identidad, la memoria y las contradicciones de la vida urbana. Criado en el sur de Florida, regresó a su ciudad natal a finales de los años noventa y comenzó a construir una mirada alejada de las postales turísticas y los símbolos más reconocibles de la metrópoli.

Sus imágenes capturan una Nueva York íntima y visceral, donde los rostros de sus habitantes, las comunidades migrantes, el concreto, los reflejos y el movimiento se entrecruzan en composiciones que revelan la belleza, las tensiones y las heridas de la cotidianidad. Su herencia cubana y puertorriqueña atraviesa una obra que entiende la fotografía no solo como testimonio documental, sino también como una búsqueda personal de pertenencia y libertad.

La inauguración contará con un concierto a las 8:30 pm y las actuaciones de Mundano, al saxofón, y Namaskar, como DJ. La combinación de música y artes visuales busca convertir la apertura de la muestra en un encuentro cultural que trascienda la contemplación de las obras.