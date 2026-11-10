'Cuerpos baldíos', una mirada al cuerpo desde la nueva fotografía cubana

La muestra, con curaduría de Yobatard, propone una reflexión sobre el cuerpo como territorio de representación, identidad y conflicto.

Lugar: Estudio Galería Línea y Paseo, calle Línea 754, altos, entre Paseo y 2, Vedado, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 10-11-2026, 11:00 am

La Habana/La exposición colectiva Cuerpos baldíos. El cuerpo en disputa será el punto de partida de una charla dedicada a la nueva fotografía cubana, que reunirá a varios creadores en el Estudio Galería Línea y Paseo, en El Vedado habanero.

El encuentro contará con la participación de Ossain Raggi, Jorge Luis Rodríguez, Alberto Chino Arcos, Margel Sánchez y Yuri Obregón, quienes compartirán sus experiencias y perspectivas sobre la creación fotográfica contemporánea en Cuba.

La muestra, con curaduría de Yobatard, propone una reflexión sobre el cuerpo como territorio de representación, identidad y conflicto. Bajo el subtítulo El cuerpo en disputa, el proyecto invita a pensar en las distintas maneras en que la fotografía aborda la corporalidad, sus significados sociales y sus posibilidades expresivas.

Entre los artistas participantes figuran Ailyn Martínez González, Elizabeth Rodríguez Veliz, Ernesto Millán, Fargas Real Parada, Frida Figueroa Fernández, Giselle Chávez, Jonathan Alejandro Benavides Chaviano, Jorge Cristóbal Fernández-Trevejo, Osiel Carlos Jiménez del Valle, Laysun Araujo Gutiño, Mabel Luis Camarero, Mihail Sarduy Calet, Mavel Valdés Campos, Heinel Rodríguez Sánchez-Ossorio, Roberto Ruiz Espinosa, Sandra Robaina Morales, Sandra Rossi Brito y Yainer González.

La conversación permitirá acercarse a las inquietudes estéticas y conceptuales de una generación de fotógrafos que experimenta con nuevas formas de representar el cuerpo humano, más allá de los códigos tradicionales del retrato y la fotografía documental.