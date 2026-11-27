Mediante la instalación, el performance, la fotografía y el audiovisual, las participantes abordan diferentes manifestaciones de la violencia machista

La Habana/La Vitrina de Valonia acoge la exposición colectiva Cuerpos que no callan, una iniciativa del proyecto Mujer y Sociedad que reúne a más de 50 artistas cubanas y extranjeras alrededor de la representación del cuerpo como territorio de identidad, memoria y resistencia.

Bajo la curaduría de Diana Mary Pedraza y Alay Fuentes Bejerano, la muestra toma como referente el legado de Ana Mendieta (La Habana, 1948-Nueva York, 1985), cuya producción artística exploró los vínculos entre el cuerpo femenino, la naturaleza, el desarraigo y la pertenencia. En su emblemática serie Siluetas, la creadora utilizó elementos como la tierra, el fuego y la vegetación para inscribir las huellas del cuerpo humano en el paisaje.

Mediante la instalación, el performance, la fotografía y el audiovisual, las participantes abordan diferentes manifestaciones de la violencia machista, reivindican la autonomía corporal y rinden homenaje a las víctimas. Entre las creadoras extranjeras figura la artista argentina Adriana Rubino, cuyo trabajo fotográfico recurre a las máscaras para explorar la identidad femenina y cuestionar los cánones de belleza.

La muestra tiene una edición paralela en el estudio Caffè Fotografici de Catanzaro, Italia, bajo la curaduría de Ljdia Musso, que podrá visitarse del 28 de noviembre al 10 de diciembre.

La iniciativa se inscribe en las jornadas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y dialoga con la campaña Puertas Naranjas, respaldada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la cooperación canadiense. Cuenta también con el acompañamiento de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo y forma parte de la programación de la XXVIII Semana de la Cultura Italiana en Cuba.