Cuido60 convoca a la quinta edición de su Diplomado sobre envejecimiento, cuidados y derechos

El programa se desarrollará de manera virtual y estará compuesto por cinco sesiones que combinarán conferencias y trabajo individual.

Lugar: En línea. Fecha de inicio: 13-10-2026, 11:30 am, hora de Cuba. Fecha de fin: 19-10-2026, 1:00 pm, hora de Cuba. Inscripciones: Hasta el 07-10-2026.

En línea/El Observatorio Cuido60 convoca a la quinta edición del Diplomado Envejecimiento, Cuidados y Derechos. Análisis y herramientas para la intervención social en sociedades envejecidas, una iniciativa de formación dirigida a profesionales, activistas, investigadores, estudiantes, comunicadores, trabajadores sociales, personas mayores y cuidadores interesados en los desafíos que plantea el acelerado envejecimiento de la población.

El programa se desarrollará de manera virtual y estará compuesto por cinco sesiones que combinarán conferencias y trabajo individual. Entre los asuntos que se abordarán figuran la longevidad y la participación social de las personas mayores; el aislamiento y la soledad; los cambios demográficos y la llamada economía plateada; el autocuidado de quienes cuidan, y las herramientas para atender a los adultos mayores en situaciones de crisis humanitaria.

La edición de 2026 es organizada por Cuido60 en colaboración con el Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de Florida (FIU), la Fundación 4Métrica, el Instituto MICARE de Chile, la Asociación Canal Senior de España, HelpAge International-LAC y el Latino Center on Aging de Estados Unidos. Entre los docentes anunciados se encuentran especialistas de Chile, España y Argentina, además de expertos regionales en respuesta humanitaria.

El Diplomado dispone de 30 plazas, aunque el número podrá variar según la demanda, y ofrecerá 10 becas de conectividad para estudiantes residentes en Cuba. Para obtener el certificado será necesario asistir al menos a tres de las cinco sesiones y entregar un ensayo final.

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud antes del 7 de octubre. La admisión se decidirá a partir de los antecedentes aportados y se valorará especialmente la experiencia en actividades o proyectos relacionados con personas mayores y cuidados.

Para postular deberán completar el formulario de postulación en línea y enviarlo al correo: contacto@cuido60.com a más tardar el 7 de octubre.