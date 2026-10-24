Literatura, caligrafía y teatro de papel en la Jornada de la Cultura Japonesa

Cartel de la Jornada de la Cultura Japonesa con presentaciones literarias y talleres infantiles en La Habana.

Lugar: Museo Casa de Asia, calle Mercaderes No. 111, entre Obispo y Obrapía, La Habana Vieja, Cuba. Fecha de inicio: 27-10-2026, 3:00 pm Fecha de fin: 31-10-2026, 6:00 pm.

La Habana/La Jornada de la Cultura Japonesa propone tres encuentros dedicados a la literatura, las artes visuales y algunas de las expresiones tradicionales más representativas de Japón. Organizadas con la participación de la Embajada de Japón en Cuba, las actividades tendrán como escenario el Museo Casa de Asia, institución perteneciente a la Oficina del Historiador de La Habana.

El programa comenzará con la presentación del libro De bonsáis y huracanes, del escritor y artista visual cubano Jesús Lara Sotelo, acompañada de una exposición de artes visuales del Proyecto Hermercado. La propuesta establece un diálogo entre las sensibilidades artísticas de Cuba y Japón, dos culturas que encuentran en la naturaleza y sus transformaciones una fuente recurrente de inspiración.

La segunda jornada estará dedicada al shodō, el arte tradicional de la caligrafía japonesa. Bajo la orientación de Víctor-sensei, los niños podrán familiarizarse con los trazos y aprender a escribir algunos kanji, caracteres de origen chino que forman parte del sistema de escritura japonés.

El programa concluirá con el taller Dale vida a tu historia, impartido por la profesora Olga y dedicado a la confección de kamishibai, una modalidad tradicional japonesa de narración mediante láminas ilustradas. Los participantes aprenderán a crear un butai, pequeño escenario de madera o cartón que sirve para presentar las imágenes mientras se cuenta una historia.

La iniciativa busca acercar al público habanero, especialmente a los más pequeños, a distintas manifestaciones de la cultura japonesa mediante experiencias participativas que combinan creación artística, aprendizaje y entretenimiento.