El título de la exposición reproduce el mensaje que aparece en determinadas plataformas digitales cuando un contenido está bloqueado por restricciones geográficas.

Viena/La exposición colectiva Currently Not Available in Your Country or Region ("Actualmente no está disponible en tu país o región"), curada por la cubana Solveig Font Martínez, reúne objetos personales, recuerdos y obras de arte para explorar las experiencias de la migración, el exilio y el desarraigo. La muestra forma parte de Vienna Art Week 2026, que este año se desarrolla bajo el lema "Navigating Angst" ("Navegando la angustia").

El proyecto reúne las contribuciones de 68 participantes invitados y siete artistas: Camila Lobón, Claudia Claremi, Dayana Trigo, Julio Llópiz-Casal, Lester Álvarez, Luis Manuel Otero Alcántara y Nelson Jalil. Cada objeto funciona como testimonio de una partida, una pérdida o una transformación personal, y establece vínculos entre la memoria íntima y las circunstancias políticas y sociales que acompañan a quienes abandonan su país.

El título de la exposición reproduce el mensaje que aparece en determinadas plataformas digitales cuando un contenido está bloqueado por restricciones geográficas. Esa imposibilidad de acceso se convierte aquí en una metáfora de las fronteras, las exclusiones y las dificultades para reconstruir la pertenencia después de emigrar.

Entre los objetos reunidos figuran dos casetes que un participante conservó en su equipaje al salir de Cuba en 1995: uno con una colección de danzones y otro con grabaciones de José Lezama Lima leyendo sus poemas. Las cintas evocan el papel de la música y la literatura como vínculos con el país de origen, incluso después de décadas de separación.

Font, fundadora del espacio independiente Avecez Art Space en La Habana, ha desarrollado proyectos curatoriales relacionados con la libertad artística, la memoria y el exilio cubano. Esta propuesta tuvo una versión anterior en Madrid y regresa ahora ampliada, con nuevos participantes y obras, a una ciudad donde la curadora ya había presentado la exposición Obsession, dedicada a la represión y la resistencia de los artistas independientes cubanos.

La muestra invita a contemplar los objetos cotidianos como archivos personales de la migración, capaces de conservar historias que no siempre encuentran espacio en los relatos oficiales.