Dagoberto Rodríguez lleva sus esculturas inspiradas en los LEGO a las calles de Luxemburgo

Dagoberto Rodríguez es conocido internacionalmente por haber sido uno de los fundadores del colectivo artístico cubano Los Carpinteros.

Luxemburgo/El artista cubano Dagoberto Rodríguez presenta Bloque Series (2023), un conjunto de esculturas de acero de gran formato instaladas en la terraza del Lëtzebuerg City Museum, como parte del recorrido de arte público Sculpture Trail, organizado por Luxembourg Art Week. La intervención transforma las piezas de un popular juego de construcción infantil en estructuras que invitan a reflexionar sobre la arquitectura, la memoria y las relaciones entre el individuo y la sociedad.

Las esculturas están formadas por módulos geométricos que recuerdan a los bloques LEGO, un sistema de construcción que Rodríguez descubrió durante su primer viaje fuera de Cuba y que, según la presentación del proyecto, constituyó una revelación estética y conceptual para el artista. A partir de ese referente, desarrolla un lenguaje visual en el que el juego deja de ser una actividad exclusivamente infantil para convertirse en una herramienta de exploración política y social.

La serie también tiene un componente autobiográfico. Su punto de partida es el recuerdo de los cuatro rincones de la casa donde vivió en Caibarién, localidad de la costa norte de Villa Clara. Esas referencias domésticas se transforman en construcciones abstractas que evocan torres, edificios incompletos y fragmentos de una ciudad imaginaria. El bloque funciona, al mismo tiempo, como unidad arquitectónica y metáfora del individuo dentro de una estructura colectiva.

Dagoberto Rodríguez es conocido internacionalmente por haber sido uno de los fundadores del colectivo artístico cubano Los Carpinteros

Dagoberto Rodríguez es conocido internacionalmente por haber sido uno de los fundadores del colectivo artístico cubano Los Carpinteros, cuya obra exploró durante décadas las relaciones entre diseño, arquitectura, objetos cotidianos y poder. En su trayectoria individual ha continuado investigando esos vínculos mediante esculturas, instalaciones y otras propuestas que combinan referencias personales con reflexiones sobre el espacio construido.

La instalación se integra en el Sculpture Trail, una iniciativa que distribuye obras de distintos artistas por espacios abiertos de la capital luxemburguesa. El recorrido forma parte del programa Art Walk de Luxembourg Art Week y permite descubrir intervenciones contemporáneas fuera de las salas convencionales de exhibición.

La participación de Rodríguez cuenta con el apoyo del Lëtzebuerg City Museum y la presentación de VF Art Projects. Según el programa oficial, las esculturas están realizadas en acero y tienen dimensiones variables. La iniciativa recibe, además, el respaldo de la Ciudad de Luxemburgo.