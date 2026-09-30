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Daína Chaviano lee poemas y cuentos inéditos en Miami

Lugar: Artefactus Cultural Project, 12302 SW 133rd Ct, Miami, FL 33186, Estados Unidos.

Fecha de inicio: 04-10-2026, 5:00 pm.

Fecha de fin: 04-10-2026, 7:00 pm.

Daína Chaviano conversó con '14ymedio' durante su paso por la Feria Internacional del Libro de Miami. (D.C.)
Daína Chaviano ha desarrollado una extensa obra en la que conviven la ciencia ficción, la fantasía, la mitología, la historia y otros géneros. / Cortesía
14ymedio

30 de septiembre 2026 - 05:43

Miami/La escritora cubana Daína Chaviano será la protagonista de una lectura de poemas y cuentos inéditos en Artefactus, como parte de la Fiesta de la Lectura, iniciativa de la Fundación Cuatrogatos dedicada a fomentar la lectura en español y celebrar la presencia del idioma y de la cultura hispanoamericana en Estados Unidos.

Creada en 2013, la Fiesta de la Lectura se celebra en el contexto del Mes de la Herencia Hispana y ha llevado a escuelas, bibliotecas, teatros y centros culturales de Miami encuentros con escritores, lecturas, talleres y otras actividades literarias. Está dirigida tanto a la comunidad hispanohablante como a quienes estudian español como segunda lengua.  

El encuentro con Chaviano cerrará el programa Expanding “We the People”: Literary Perspectives from Miami’s Latino Authors, desarrollado por Cuatrogatos durante 2026 para acercar al público adulto a diferentes voces de la literatura latina de Miami. El proyecto ha contado con la colaboración de Artefactus Cultural Project y ha sido financiado parcialmente por Florida Humanities con fondos del National Endowment for the Humanities, además del apoyo de Jacarlene Foundation.  

Nacida en La Habana y residente en Estados Unidos desde 1991, Chaviano ha desarrollado una extensa obra en la que conviven la ciencia ficción, la fantasía, la mitología, la historia y otros géneros. Entre sus títulos más conocidos se encuentran Los mundos que amo, Fábulas de una abuela extraterrestre, El hombre, la hembra y el hambre, Casa de juegos y La isla de los amores infinitos. Su relación con la Fiesta de la Lectura viene de años atrás: en 2014 protagonizó el recital Confesiones eróticas y otros hechizos, en el que también compartió con el público poemas y narraciones inéditas.  

La actividad del 4 de octubre contará también con el apoyo del Departamento de Asuntos Culturales del Condado Miami-Dade. Durante la jornada estarán disponibles para la venta varios libros de la autora.

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