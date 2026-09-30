Daína Chaviano lee poemas y cuentos inéditos en Miami

Daína Chaviano ha desarrollado una extensa obra en la que conviven la ciencia ficción, la fantasía, la mitología, la historia y otros géneros.

Miami/La escritora cubana Daína Chaviano será la protagonista de una lectura de poemas y cuentos inéditos en Artefactus, como parte de la Fiesta de la Lectura, iniciativa de la Fundación Cuatrogatos dedicada a fomentar la lectura en español y celebrar la presencia del idioma y de la cultura hispanoamericana en Estados Unidos.

Creada en 2013, la Fiesta de la Lectura se celebra en el contexto del Mes de la Herencia Hispana y ha llevado a escuelas, bibliotecas, teatros y centros culturales de Miami encuentros con escritores, lecturas, talleres y otras actividades literarias. Está dirigida tanto a la comunidad hispanohablante como a quienes estudian español como segunda lengua.

El encuentro con Chaviano cerrará el programa Expanding “We the People”: Literary Perspectives from Miami’s Latino Authors, desarrollado por Cuatrogatos durante 2026 para acercar al público adulto a diferentes voces de la literatura latina de Miami. El proyecto ha contado con la colaboración de Artefactus Cultural Project y ha sido financiado parcialmente por Florida Humanities con fondos del National Endowment for the Humanities, además del apoyo de Jacarlene Foundation.

Nacida en La Habana y residente en Estados Unidos desde 1991, Chaviano ha desarrollado una extensa obra en la que conviven la ciencia ficción, la fantasía, la mitología, la historia y otros géneros. Entre sus títulos más conocidos se encuentran Los mundos que amo, Fábulas de una abuela extraterrestre, El hombre, la hembra y el hambre, Casa de juegos y La isla de los amores infinitos. Su relación con la Fiesta de la Lectura viene de años atrás: en 2014 protagonizó el recital Confesiones eróticas y otros hechizos, en el que también compartió con el público poemas y narraciones inéditas.

La actividad del 4 de octubre contará también con el apoyo del Departamento de Asuntos Culturales del Condado Miami-Dade. Durante la jornada estarán disponibles para la venta varios libros de la autora.