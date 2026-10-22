Dale Pututi y Nesty llevan el reparto cubano a los Premios Billboard de la Música Latina

Su participación en el evento supone un nuevo paso en la expansión internacional del reparto.

Miami/Los músicos cubanos Dale Pututi y Nesty harán historia al participar en la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, donde el reparto, uno de los géneros urbanos de mayor popularidad entre los jóvenes de la Isla, tendrá por primera vez representación sobre el escenario de esta ceremonia internacional.

El dúo, integrado por Alejandro Arce Delgado, conocido artísticamente como Dale Pututi, y Ernesto Alejandro Galguera, Nesty, figura entre los artistas invitados a una velada que reunirá a algunas de las principales figuras de la música latina. Su participación supone un nuevo paso en la expansión internacional del reparto, un estilo nacido en los barrios cubanos que combina elementos del reguetón, la música popular bailable y los ritmos urbanos.

Dale Pututi, natural de Villa Clara, ha desarrollado una destacada carrera como compositor y productor musical, con colaboraciones junto a artistas como Gente de Zona y Aymée Nuviola. Nesty, por su parte, ha construido una propuesta que mezcla el reparto con la salsa, el pop latino y otros sonidos contemporáneos.

Tras desarrollar carreras independientes, ambos unieron sus talentos en 2025 con el lanzamiento del EP 2049, al que siguieron canciones como Tata (La Conga) y Personaje (La Rumba). Su colaboración con el puertorriqueño Tito El Bambino en Los despechaos les permitió ingresar por primera vez en las listas de Billboard. En septiembre de 2026 anunciaron además su incorporación al sello Warner Music Latina.

La ceremonia, conducida por Carmen Villalobos y Javier Poza, contará con 16 presentaciones musicales. Entre los artistas anunciados aparecen Ozuna, Manuel Turizo, Víctor Manuelle, Elvis Crespo, Pablo Alborán, Wisin, Ivy Queen y el también cubano Erick Brian, antiguo integrante de CNCO, quien ha colaborado con Pututi y Nesty en el tema Efímero.

La gala incluirá reconocimientos especiales a Rubén Blades, quien recibirá el Premio Billboard Ícono; Rosalía, distinguida con el Premio Salón de la Fama; Cristian Castro, homenajeado por su trayectoria artística, y la agrupación Fuerza Regida, que recibirá el Premio Vanguardia.

El espectáculo también rendirá homenaje a Juan Gabriel en el décimo aniversario de su fallecimiento, con interpretaciones de Carlos Rivera, Pablo Alborán, Jessi Uribe, Paola Jara y Yahritza y Su Esencia.

La ceremonia pondrá fin a la Semana Billboard de la Música Latina, que reúne en Miami a artistas, productores y representantes de la industria musical.

Las puertas del recinto abrirán a las 5:00 pm. La alfombra azul podrá seguirse desde las 7:00 pm y la premiación comenzará a las 8:00 pm, con transmisión en directo por Telemundo y Peacock. También estará disponible a través de Universo, la aplicación de Telemundo y Telemundo Internacional para América Latina y el Caribe.

Entradas: Disponibles a través de Ticketmaster.