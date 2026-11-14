Danza Contemporánea de Cuba presenta en Alemania 'Rain Maiden', una alegoría de la crisis en la Isla

Fundada en 1959 por Ramiro Guerra, Danza Contemporánea de Cuba ha desarrollado un lenguaje propio.

Darmstadt/Danza Contemporánea de Cuba, compañía dirigida por Miguel Iglesias, presenta Rain Maiden, una creación de los coreógrafos cubanos Julio César Iglesias Ungo y George Enrique Céspedes Aguilera que transforma un cuento del escritor alemán Theodor Storm en una reflexión sobre el agotamiento, la resistencia y las posibilidades de renovación de la sociedad cubana.

Inspirada en Die Regentrude (La doncella de la lluvia), la pieza convierte una sequía devastadora en metáfora de la crisis material, emocional y espiritual que vive la Isla. Los bailarines representan cuerpos exhaustos y fragmentados, sometidos a fuerzas que consumen sus energías, mientras una figura femenina vinculada a las tradiciones espirituales afrocubanas encarna la memoria colectiva y la esperanza de transformación.

La obra reúne elementos de la danza contemporánea, el ritual y la expresión corporal afrocubana, con música original de Ben Frost y visuales de Yusnier Mentado. Su creación contó con la colaboración de Jördis Richter y el apoyo de instituciones culturales alemanas, entre ellas el Goethe-Institut y el Pina Bausch Zentrum.

Fundada en 1959 por Ramiro Guerra, Danza Contemporánea de Cuba ha desarrollado un lenguaje propio que combina la técnica moderna con las tradiciones populares de la Isla. Bajo la dirección de Miguel Iglesias, mantiene una sostenida presencia en escenarios internacionales.

La presentación forma parte del Tanzfestival Rhein-Main. El programa incluye una introducción a las 7:00 pm, antes de la función, que tiene una duración aproximada de 70 minutos.

Entradas: entre 15 y 60 euros, a través del Staatstheater Darmstadt.