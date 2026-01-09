David D Omni en Galindo Art Studio

Conocido por su capacidad para entrelazar hip-hop, rap, artes visuales y experimentación sonora, David D Omni se presenta en Miami con una obra que hunde sus raíces en La Habana

Miami/Uno de los creadores cubanos más singulares de los últimos años, David D Omni, se presenta este viernes 9 de enero, a las 9:00 p.m., en Galindo Art Studio, con una propuesta que desborda los límites del concierto tradicional para convertirse en una experiencia artística integral.

Conocido por su capacidad para entrelazar hip-hop, rap, artes visuales y experimentación sonora, David D Omni se presenta en Miami con una obra que hunde sus raíces en La Habana y dialoga con las estéticas alternativas de la diáspora. Su trabajo se caracteriza por una fuerte carga conceptual, una puesta en escena intensa y una búsqueda constante de nuevos lenguajes, donde la música convive con la pintura, la performance y la improvisación.

La presentación promete una noche marcada por la energía, el riesgo creativo y el intercambio directo con el público, en un espacio íntimo que favorece la cercanía entre el artista y los asistentes. Galindo Art Studio se convierte así en el escenario ideal para una propuesta que apuesta por lo experimental y lo contemporáneo, y que invita a disfrutar de una velada de arte y música cubana fuera de los circuitos convencionales.