Daymé Arocena anuncia una gira internacional por Europa y América

Después de Madrid, la cantante participará en cuatro conciertos europeos junto a Harold López-Nussa, en Francia, Alemania y Suiza.

Lugar: España, Francia, Alemania, Suiza, Armenia y Estados Unidos. Fecha de inicio: 15-11-2026, 9:00 pm. Fecha de fin: 19-12-2026, 7:00 pm.

Internacional/La cantante y compositora cubana Daymé Arocena emprende una nueva gira internacional, Fall/Winter Tour 2026, con diez presentaciones que recorrerán seis países y combinarán conciertos propios con actuaciones como invitada especial del pianista cubano Harold López-Nussa.

El recorrido comenzará en Madrid, en la Sala Clamores, donde Arocena ofrecerá un concierto dedicado a los ritmos cubanos. Reconocida por su poderosa voz y su capacidad para combinar jazz, rumba, soul y sonoridades afrocaribeñas, la artista ha desarrollado una trayectoria internacional desde la publicación de su álbum Nueva Era (2015).

Su producción más reciente, Alkemi, realizada junto al productor puertorriqueño Eduardo Cabra, amplía ese universo musical con elementos de neo-soul, pop contemporáneo y ritmos latinoamericanos. Nominada al Grammy y ganadora de un premio Juno, Arocena se ha consolidado como una de las voces más singulares de la música cubana actual.

Después de Madrid, la cantante participará en cuatro conciertos europeos junto a Harold López-Nussa, en Francia, Alemania y Suiza. Posteriormente continuará con presentaciones en Basilea y Armenia, antes de cerrar la gira en Miami. La secuencia de presentaciones sen ha anunciado así:

15 de noviembre: Madrid, España. Sala Clamores.

19 de noviembre: Schiltigheim, Francia. Le Cheval Blanc, como invitada de Harold López-Nussa.

20 de noviembre: Duisburgo, Alemania. Intermezzo-Konzerte, como invitada de Harold López-Nussa.

21 de noviembre: Múnich, Alemania. Unterfahrt Jazz Club, como invitada de Harold López-Nussa.

22 de noviembre: Rorschach, Suiza. Industrie36, como invitada de Harold López-Nussa.

27 de noviembre: Basilea, Suiza. Museum Tinguely.

28 de noviembre: Basilea, Suiza. Bird's Eye Jazz Club.

4 de diciembre: Dzoraghbyur, Armenia. Tigran Tsitoghdzyan Art Studio.

5 de diciembre: Ereván, Armenia. EventHub Yerevan.

19 de diciembre: Miami, Estados Unidos. ZeyZey.