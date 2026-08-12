Daymé Arocena en concierto íntimo en Miami
Lugar: Sala Catarsis, Teatro Trail, 3715 SW 8th Street, Coral Gables, Florida 33134.
Fecha de inicio: 22-08-2026, 8:30 p.m.
Fecha de fin: 22-08-2026, 9:45 p.m.
Miami/La cantante y compositora cubana Daymé Arocena llega a Miami con un concierto íntimo en la Sala Catarsis del Teatro Trail, presentado por Díktuon. Para esta ocasión, la artista se aleja del formato de gran escenario y propone una presentación cercana, con el piano como protagonista y el acompañamiento de voces y algunos instrumentos acústicos.
El concierto permitirá recorrer parte del repertorio de Arocena desde una perspectiva más cercana, en la que tendrán especial protagonismo su voz y las posibilidades interpretativas de las canciones. El formato busca aproximar al público al universo musical de una artista que ha transitado por el jazz, la música afrocubana, el soul, el pop y los ritmos caribeños.
Arocena irrumpió en la escena internacional con Nueva Era, publicado en 2015, y posteriormente consolidó su trayectoria con discos como Cubafonía y Sonocardiogram. En Alkemi, de 2024, dio un nuevo giro a su sonido con una combinación de neo soul, pop contemporáneo y ritmos afrocaribeños.
La artista cubana ha actuado en escenarios de numerosos países y su trabajo ha recibido reconocimiento internacional. En 2024 obtuvo además una nominación al Latin Grammy a Canción del Año.
La presentación en Miami ofrece la oportunidad de escuchar ese repertorio en una escala mucho más íntima, con arreglos acústicos y una puesta en escena concebida para privilegiar la cercanía entre Arocena y el público.