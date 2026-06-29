Daymé Arocena: 'Concierto íntimo'

Daymé interpretará al piano parte de su repertorio, acompañada por voces y algunos instrumentos acústicos.

Miami/Daymé Arocena llega a Miami con un concierto íntimo en la Sala Catarsis del Teatro Trail presentado por Díktuon. Arocena interpretará al piano parte de su repertorio, acompañada por "voces y algunos instrumentos acústicos, en un formato cercano, elegante y profundamente emocional", según la promoción del evento.

La artista es considerada una de las voces más innovadoras del jazz afrocaribeño contemporáneo, regresa a los escenarios de Miami con un concierto íntimo que promete ser una de las citas musicales más vibrantes del mes. Ademas, es conocida por fusionar magistralmente jazz, soul, ritmos afrocubanos y espiritualidad musical en una propuesta única que ha cautivado a la crítica internacional.

Su voz poderosa, su carisma y su capacidad para conectar tradiciones espirituales yorubas con la experimentación sonora la han convertido en una referencia imprescindible de la música cubana contemporánea.