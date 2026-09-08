Daymé Arocena presenta en Miami su ‘Concierto íntimo’

Miami/La cantante y compositora cubana Daymé Arocena vuelve a la Sala Catarsis del Teatro Trail con su Concierto íntimo, presentado por Díktuon. La propuesta coloca a la artista al piano para interpretar parte de su repertorio, acompañada por voces y algunos instrumentos acústicos, en un formato que reduce las distancias entre intérprete y público. El espectáculo tiene una duración de una hora y 15 minutos, sin intermedio, y está reservado para mayores de 18 años.

Nacida en La Habana en 1992, Arocena ha desarrollado una carrera en la que confluyen jazz, música afrocubana, soul, pop y ritmos caribeños. Su proyección internacional se consolidó a partir de Nueva Era (2015) y continuó con discos como Cubafonía (2017), Sonocardiogram (2019) y Alkemi (2024), este último producido por Eduardo Cabra.

El formato acústico permite recorrer esas distintas etapas desde una perspectiva menos habitual, con el piano y la voz de Arocena en el centro de la presentación. La artista ha llevado su música a numerosos escenarios internacionales y en los últimos años ha ampliado su repertorio hacia sonoridades contemporáneas sin abandonar las raíces afrocubanas que han marcado su trayectoria.

Edad: Mayores de 18 años.

Duración: 1 hora y 15 minutos, sin intermedio.