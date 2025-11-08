Publicada en inglés, la novela de Mirta Ojito se adentra en los dilemas de la identidad y la distancia.

Miami/La reconocida periodista y escritora Mirta Ojito presenta su más reciente novela, Deeper Than the Ocean, durante la Feria del Libro de Miami. En esta sesión dedicada a la ficción contemporánea y moderada por la autora Ligia A. Mihut, Ojito compartirá mesa con las escritoras Shobha Rao y Daniel Tam-Claiborne, en un diálogo que explora los temas de la inmigración, la identidad y las segundas oportunidades.

Deeper Than the Ocean marca el debut de Ojito en la narrativa de ficción, tras una sólida trayectoria en el periodismo y la no ficción con títulos como Finding Mañana y The Story of My Face. La novela, ambientada entre La Habana y Miami, aborda las fracturas y reconciliaciones de una familia cubanoamericana a lo largo de varias generaciones, y reflexiona sobre el exilio, la memoria y el mar como frontera simbólica y emocional.

Ganadora del Premio Pulitzer como parte del equipo de The New York Times, Ojito ha dicho en entrevistas que con este libro buscó “darle voz a quienes cruzan fronteras visibles e invisibles en busca de pertenencia”. Su prosa, íntima y contenida, combina el rigor del reportaje con la sensibilidad literaria de quien ha vivido las dos orillas.