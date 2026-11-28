Lejos de la imagen turística de la capital cubana, la cámara recorre una ciudad marcada por el deterioro de los edificios, la acumulación de basura, los cortes de agua y electricidad.

Lugar: Canal de televisión francés Public Sénat y plataforma digital publicsenat.fr. Francia. Fecha de inicio: 28-11-2026, 9:00 pm (hora de París). Fecha de fin: Noviembre de 2029 (disponibilidad en la plataforma digital).

Francia/El canal de televisión francés Public Sénat estrena el documental Demain La Havane (Mañana, La Habana), dirigido por la realizadora Maïlys Khider y producido por Massala en 2026. El filme, de 52 minutos de duración, se adentra en la cotidianidad de cinco jóvenes cubanos que relatan sus experiencias en medio de una de las peores crisis económicas y sociales que ha vivido la Isla.

Lejos de la imagen turística de la capital cubana, la cámara recorre una ciudad marcada por el deterioro de los edificios, la acumulación de basura, los cortes de agua y electricidad, las interminables colas y la vigilancia de la Seguridad del Estado. A través de los testimonios de sus protagonistas, el documental explora las estrategias individuales de supervivencia en un país golpeado por el embargo estadounidense y las dificultades de un sistema autoritario y centralizado para reformarse, según la presentación de la cadena televisiva.

La emisión estará seguida del debate Quel avenir pour Cuba? (¿Qué futuro para Cuba?), moderado por la periodista Rebecca Fitoussi en el espacio Un monde en doc.

Participarán en el intercambio la senadora socialista Hélène Conway-Mouret, representante de los franceses residentes en el extranjero; el escritor y documentalista Christophe Dimitri Réveille; Alexandre Marc, especialista en las Américas y el desarrollo vinculado al Instituto Montaigne, y Jean-Jacques Kourliandsky, director del Observatorio de América Latina y el Caribe de la Fundación Jean-Jaurès.

Public Sénat, canal parlamentario francés creado en 2000, dedica buena parte de su programación al análisis político, los debates de actualidad y la difusión de documentales.

Retransmisiones:

Domingo 29 de noviembre, 9:05 am.

Viernes 4 de diciembre, 11:55 am.

Sábado 5 de diciembre, 10:35 pm.

Todos los horarios corresponden a Francia continental. El estreno tendrá lugar a las 3:00 pm, hora de Cuba.

El documental permanecerá disponible para su visionado en línea hasta noviembre de 2029.

Web: https://www.publicsenat.fr/