Miami/El historiador político cubano Daniel I. Pedreira —profesor visitante adjunto en la Universidad Internacional de Florida y presidente del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio— presentará su más reciente obra Los desaparecidos del castrismo: Cuba desde 1959, en una conversación en Books & Books (Coral Gables). El evento, gratuito y abierto al público, ofrece un espacio de diálogo y reflexión sobre las más de 600 desapariciones ocurridas en la Isla desde 1959, documentadas por el autor a través de archivos, testimonios y fuentes independientes. ￼

Pedreira ha dedicado gran parte de su carrera a rescatar historias silenciadas. En entrevista con Diario de Cuba indicó: "Para obtener justicia para los desaparecidos, lo primero es documentar los casos". ￼Su investigación muestra cómo las desapariciones forzadas han servido a lo largo de seis décadas como herramienta de represión en Cuba, y cómo la impunidad ha crecido ante la falta de protocolos institucionales para denunciarlas. ￼

Durante la presentación se analizarán los principales hallazgos de la obra, entre ellos que una parte significativa de los desaparecidos eran jóvenes —"con ellos ha desaparecido gran parte del futuro de Cuba", según señala Pedreira. ￼El autor discute también cómo la narrativa oficial del régimen ha negado sistemáticamente estas desapariciones, y cómo este libro busca contrarrestar ese silencio estructural.

Los desaparecidos del castrismo ha sido acogido por la crítica como una contribución clave al estudio del exilio y la violencia política cubana. La obra es un esfuerzo por rescatar la memoria de más de 600 víctimas de desaparición forzada en Cuba, realizada con rigor documental y parte de una meticulosa investigación. ￼

De manera que este encuentro literario se convierte en una oportunidad única para debatir la memoria histórica de Cuba, la persecución, la justicia y las heridas del exilio. Los asistentes podrán adquirir ejemplares del libro y dialogar directamente con su autor en una sesión que plantea preguntas urgentes sobre la identidad, la verdad y los silencios impuestos por el poder.