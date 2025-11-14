Portada del libro ‘Un destino sudamericano. Barroquismo y archivo plástico en la ficción de Virgilio Piñera’.

Lugar: Librería Arenales, C. de Vallehermoso, Madrid Fecha de inicio: 14-12-2025 / 7:00 pm Fecha de fin: 14-12-2025 / 9:00 pm

Madrid/Este viernes en Librería Arenales, la autora argentina Nancy Calomarde presenta Un destino sudamericano. Barroquismo y archivo plástico en la ficción de Virgilio Piñera (Editorial Eduvim, 2025) en conversación con el escritor cubano Antonio José Ponte.

"¿Virgilio Piñera, un escritor barroco? ¿Virgilio Piñera dentro de una ‘constelación del sur’ que lo junta con José Bianco, Jorge Luis Borges, Witold Gombrowicz y Julio Cortázar? ¿Piñera volcado sobre la pintura cubana?", son algunas de las preguntas provocadoras de la charla.

Nancy Calomarde, profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), es autora de El diálogo oblicuo. Orígenes y Sur, fragmentos de una escena de lectura latinoamericana (Almenara, 2015) y coeditora de Ficciones críticas. Escrituras latinoamericanas contemporáneas (2021).

Antonio José Ponte, es un escritor cubano y vicedirector de Diario de Cuba, autor de varios ensayos sobre Virgilio Piñera como La lengua de Virgilio, La ópera y la jaba y Virgilio tiene miedo.