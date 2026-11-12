El Día del Escritor Encarcelado reúne en Madrid a periodistas y defensores de la libertad de expresión

El Día Internacional del Escritor Encarcelado se conmemora cada 15 de noviembre desde 1981, por iniciativa del Comité de Escritores en Prisión de PEN International.

Madrid/La Universidad Rey Juan Carlos acogerá una mesa redonda con motivo del Día Internacional del Escritor Encarcelado, una jornada dedicada a denunciar la persecución, la censura y el encarcelamiento de escritores, periodistas y artistas por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

En el encuentro participarán Enrique Yeves, periodista y escritor; Ebbaba Hameida, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras en España; Luz Escobar, corresponsal en España del diario cubano 14ymedio; Alicia Quiñones, responsable de PEN Américas; Manuel Rico, presidente de la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores (ACE), y Antonio Rubio, director del Máster de Periodismo de Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos.

El Día Internacional del Escritor Encarcelado se conmemora cada 15 de noviembre desde 1981, por iniciativa del Comité de Escritores en Prisión de PEN International. La fecha busca visibilizar los casos de autores perseguidos, sometidos a procesos judiciales injustos o privados de libertad por sus ideas y publicaciones.

La actividad forma parte de una campaña internacional de PEN que se extenderá hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, con iniciativas de solidaridad y defensa de la libertad de creación y de prensa.