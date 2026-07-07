'Mientras el día no cierre II'

La Habana/Galleria Continua acoge el segundo capítulo de la exposición colectiva Mientras el día no cierre, un proyecto iniciado originalmente en noviembre de 2025 que se puede visitar de lunes a sábado en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m, con entrada libre. Concebida como un espacio de resistencia y vitalidad creativa, la muestra insiste en reflexionar sobre ese instante suspendido previo al anochecer, un territorio simbólico donde la permanencia de la luz representa la urgencia de imaginar, construir y persistir frente a las condiciones más adversas de la realidad actual.

Esta nueva entrega se despliega a través de una red de colaboración y generosidad artística, estructurada mediante una cadena de invitaciones directas entre creadores unidos por afinidades estéticas y complicidades compartidas. De este modo, la exhibición articula un diálogo generacional que reúne las obras artísticas de Alejandro Cañer (invitado por Carlos Garaicoa), José Miguel Costa (invitado por Luis Enrique López-Chávez), Fidel García (invitado por Alejandro Campins), Jorge Luis Marrero (invitado por Iván Capote) y Glenda Salazar (invitada por Susana Pilar), consolidando un espacio colectivo donde la creación logra perdurar y florecer.