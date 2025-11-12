Gelabert ha explorado vías de expresión que trascienden los estándares tradicionales de la escultura: utiliza materiales no convencionales.

Miami/La galería Zapata presenta esta exposición del escultor cubano Florencio Gelabert, bajo el título Dialogues. En esta muestra las piezas dialogan con el material, el tiempo y la memoria: metales, restos orgánicos y fragmentos arquitectónicos se combinan para sugerir paisajes de tensión entre lo natural y lo edificado. El artista traza un puente entre la materia en transformación y la identidad cultural.

Gelabert ha explorado vías de expresión que trascienden los estándares tradicionales de la escultura: utiliza materiales no convencionales, formas híbridas y fragmentos arquitectónicos para deconstruir el concepto escultórico clásico. ￼

El creador moviliza materiales como el ladrillo, el metal corroído y fragmentos arquitectónicos para construir paisajes en los que lo humano aparece por ausencia. Sus trabajos se desarrollan en la tensión entre ruina y recomposición: al colocar restos de muros, vigas o placas oxidadas en nuevos ensamblajes.