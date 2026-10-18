Diez artistas cubanos exploran la memoria, la identidad y la diáspora en ‘D’10’, en Factoría Habana

Los creadores participantes trabajan desde La Habana y utilizan lenguajes y estrategias diversos para cuestionar las representaciones tradicionales de la identidad.

La Habana/La exposición colectiva D’10. El reparto de lo sensible reunirá en Factoría Habana a diez artistas cubanos cuyas obras abordan algunas de las principales preocupaciones de la creación contemporánea: la memoria cultural, la migración y la diáspora, las identidades de género, la corporalidad, el afrofeminismo y la revisión crítica de los discursos coloniales. La muestra, que permanecerá abierta hasta finales de febrero de 2027, cuenta con la curaduría de Concha Fontenla y Enzzo Hernández.

Participan Adis Castellanos, Alejandro Cañer, Gabriela Pezz, Gabriela Reyna, Greta Reyna, Jorge Rodríguez, José Ángel Nazábal, Laura Sofía Thorrez, Roberto Guerra y Yudel Francisco. Sus propuestas se articulan alrededor de distintas experiencias individuales y colectivas, con especial atención a la manera en que las transformaciones sociales, los desplazamientos humanos y las relaciones de poder atraviesan la producción artística.

Los creadores participantes trabajan desde La Habana y utilizan lenguajes y estrategias diversos para cuestionar las representaciones tradicionales de la identidad. Entre las líneas de investigación mencionadas figuran la reapropiación de símbolos afrocaribeños y la experimentación digital, dos caminos que permiten establecer conexiones entre la herencia cultural y las nuevas formas de producción de imágenes.

El título de la exposición remite al concepto de “reparto de lo sensible”, desarrollado por el filósofo francés Jacques Rancière en sus reflexiones sobre las relaciones entre estética y política. Para Rancière, las prácticas artísticas intervienen en la manera en que una sociedad organiza lo visible, lo decible y lo que puede ser reconocido como parte de la experiencia común.

A partir de esa referencia, la muestra propone entender el arte como un espacio de interrogación de las jerarquías culturales y sociales. Las obras no se limitan a dialogar con la tradición plástica cubana, sino que buscan establecer conexiones con debates internacionales sobre representación, exclusión, pertenencia e identidad.