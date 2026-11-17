Madrid/El documental Para vivir, el implacable tiempo de Pablo Milanés, dirigido por Fabien Pisani, tendrá su preestreno en Madrid con una proyección especial dedicada a la vida, la música y el legado de uno de los cantautores más importantes de Cuba.

La película propone un recorrido por la trayectoria personal y artística de Milanés (1943-2022), desde sus primeros años en la música cubana hasta su consolidación como una de las voces fundamentales de la Nueva Trova. El documental se acerca también a las contradicciones, los conflictos y las decisiones que marcaron la vida del músico, cuya obra trascendió las fronteras de la Isla y acompañó a varias generaciones de oyentes.

Pisani, hijo del cantautor y realizador audiovisual, ha dedicado varios años a reconstruir la historia de su padre mediante materiales de archivo, testimonios y registros musicales. La película aborda tanto su dimensión artística como sus experiencias personales, sus vínculos familiares y su relación con la realidad cubana.

La presentación contará con la participación del director y de la productora Nancy Pérez. Antes de la proyección se estrenará un videoclip realizado a partir de la última grabación de Pablo Milanés. La velada incluirá además un coloquio con invitados especiales y concluirá con una sorpresa musical.

La obra ha formado parte de la selección del Sheffield DocFest 2025, uno de los encuentros internacionales dedicados al cine documental.

La asistencia requiere confirmación previa mediante el correo electrónico info@syldaviacinema.com.