El montaje combina performance, proyección audiovisual y una puesta escenográfica que se nutre del artificio teatral como espacio de resistencia y memoria.

Lugar: Sala El Sótano, Pequeño Teatro de La Habana, Calle K e/ 25 y 27, Vedado, La Habana Fecha de inicio: 14-11-2025, 7:00 p.m. (Viernes y sábado a las 7:00 p.m. y domingo a las 5:00 p.m.) Fecha de fin: 16-11-2025, 6:20 p.m.

La Habana/Las compañías Trotamundo y Teatro El Público presentan Un domingo llamado deseo, una puesta en escena dirigida por Norge Espinosa, dentro del programa oficial del Festival de Teatro de La Habana. Con una duración de una hora y veinte minutos, la obra continúa la exploración del universo queer, la memoria y la teatralidad que ha caracterizado a Espinosa.

La propuesta, coproducida con Teatro El Público —fundado por Carlos Díaz—, se sumerge en los vínculos entre deseo, identidad y representación, en un diálogo intertextual con Un tranvía llamado deseo de Tennessee Williams, pero desde una lectura profundamente cubana y actual. Espinosa ha descrito su trabajo como "una arqueología del deseo en tiempos de incertidumbre", y esta nueva obra reafirma su interés por el cruce entre lo íntimo, lo político y lo poético.

Concebida como un homenaje a la extensa y brillante trayectoria de Verónica Lynn, Premio Nacional de Teatro 2003, la obra es también un tributo a todos aquellos artistas que, como ella, consagraron su vida al arte de la interpretación sobre los escenarios y en otros medios.

La trama se centra en una actriz que, en vísperas del que podría ser su último gran reconocimiento, debe enfrentar el significado íntimo de ese homenaje. En el transcurso del acto, se reencontrará con memorias, personas y fantasmas del pasado que dejaron en ella huellas, heridas y alegrías.

Según su autor, la obra no se limita a repasar la carrera de una gran intérprete, sino que se adentra en los momentos más intensos de la historia teatral cubana, con sus triunfos, fracasos y aprendizajes. Un domingo llamado deseo busca, a través de la presencia de su protagonista y del diálogo con los demás personajes, construir un puente entre pasado, presente y futuro del teatro nacional, como una suerte de “última devoción” hacia la escena.

Junto a Verónica Lynn brilla también Carlos Pérez Peña. La pieza teatral obtuvo el Premio Fundación de la Ciudad Silvestre de Balboa en el Concurso Nacional de Dramaturgia a inicios de 2025. Su montaje combina performance, proyección audiovisual y una puesta escenográfica que se nutre del artificio teatral como espacio de resistencia y memoria. En palabras del propio director, se trata de "una conversación entre la ciudad y sus fantasmas, entre la escena y el deseo que la mantiene viva".

Un domingo llamado deseo consolida la colaboración entre dos agrupaciones que han marcado hitos en la renovación del teatro cubano, uniendo la energía itinerante de Trotamundo con la estética provocadora de Teatro El Público.