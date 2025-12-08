La compañía presentará el clásico Don Quijote, una de las obras emblemáticas del repertorio internacional y pieza que Alonso incorporó al acervo del ballet cubano.

Lugar: Teatro Nacional de Cuba, Sala Avellaneda, La Habana. Fecha de inicio: 19-12-2025, a las 7:00 p.m. los lunes, martes, viernes y sábado, mientras que los domingos a las 5:00 p.m. Fecha de fin: 01-01-2026

La Habana/El Ballet Nacional de Cuba dedicará su temporada de diciembre a la figura de Alicia Alonso, en homenaje por el 105 aniversario de su natalicio. La compañía presentará el clásico Don Quijote, una de las obras emblemáticas del repertorio internacional y pieza que Alonso incorporó al acervo del ballet cubano durante sus décadas de dirección artística. Esta temporada incluirá debuts de jóvenes intérpretes y la participación de primeras figuras de la compañía en los roles principales.

Alicia Alonso, nacida en La Habana en 1920 y fallecida en 2019, fue una de las bailarinas más influyentes del siglo XX. Su interpretación de Giselle la convirtió en referencia mundial dentro del estilo romántico, mientras que su labor al frente del Ballet Nacional de Cuba consolidó la llamada “escuela cubana” de ballet, reconocida por su técnica, teatralidad y disciplina. A pesar de sus problemas de visión, continuó bailando y dirigiendo con una determinación que marcó a varias generaciones de artistas.

La temporada dedicada a Alonso busca destacar su legado dentro de la institución que ella misma fundó en 1948 junto a Fernando y Alberto Alonso. El BNC ha anunciado que, además de las funciones de Don Quijote, se realizarán encuentros con especialistas e historiadores de la danza para contextualizar la trayectoria de la prima ballerina assoluta y su aporte al desarrollo del ballet en Cuba y América Latina.

Este homenaje coincide con un momento de dificultades para el sector cultural cubano, pero también con un interés renovado del público por revisitar figuras claves de la historia artística del país. Las presentaciones en la Sala Avellaneda se extenderán hasta el primer día de 2026 y forman parte de los tributos institucionales habituales que la compañía organiza para recordar a su directora más emblemática.