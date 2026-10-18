Douglas Pérez mezcla pintura clásica, humor y cultura popular en ‘Guerra fría’

En esta escena se mezclan el dramatismo de las figuras humanas y la presencia inesperada de pequeños personajes caricaturescos.

La Habana/La exposición Guerra fría, del artista cubano Douglas Pérez Castro, reúne en Máxima Estudio-Galería una propuesta pictórica en la que las referencias a la historia del arte conviven con personajes de la cultura popular, superhéroes, figuras caricaturescas y escenas de apariencia apocalíptica. La muestra explora los contrastes entre la solemnidad de la pintura clásica y los códigos visuales contemporáneos, mediante composiciones de gran formato cargadas de ironía.

Una de las piezas centrales es Guerra fría I (2019), un óleo sobre lienzo de 240 por 160 centímetros. La obra presenta una multitud de cuerpos que parecen precipitarse desde una arquitectura monumental, en una escena donde se mezclan el dramatismo de las figuras humanas y la presencia inesperada de pequeños personajes caricaturescos. El resultado oscila entre la catástrofe y el absurdo, con una tensión constante entre lo trágico y lo cómico.

Otra de las imágenes de la exposición muestra una composición poblada de personajes reconocibles de los cómics y el entretenimiento, entre ellos Superman, Batman, Wonder Woman, Spider-Man e Iron Man. Estas figuras aparecen integradas en una escena de inspiración clásica, junto a personajes religiosos y cuerpos que evocan la pintura barroca. La superposición de universos visuales produce un efecto de extrañamiento y convierte la historia del arte en un territorio abierto a nuevas interpretaciones.

Douglas Pérez Castro ha desarrollado una obra caracterizada por la apropiación de imágenes, la revisión de relatos históricos y el empleo de recursos cercanos a la sátira. Sus pinturas establecen relaciones entre acontecimientos, mitologías y representaciones procedentes de distintas épocas, con un lenguaje que combina referencias académicas y elementos de la cultura de masas.

En Guerra fría, el artista recurre a la acumulación de figuras, los gestos exagerados y las situaciones improbables para construir escenas en las que el espectador puede reconocer tanto referencias culturales familiares como imágenes de conflicto y descomposición. La exposición propone así una lectura del presente a través de la confrontación de símbolos que, en principio, pertenecen a mundos diferentes.