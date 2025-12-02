La Habana/La exhibición personal El eco de las formas presenta el universo visual del artista cubano Andrés Bazabe, conocido por su trabajo con materiales reciclados, especialmente el cartón corrugado, que transforma en estructuras tridimensionales de notable fuerza expresiva. La muestra marca una transición hacia una dimensión más introspectiva dentro de su obra, articulada a partir de formas que dialogan desde la textura, el movimiento y la construcción artesanal.

Bazabe, cuya trayectoria incluye numerosas exposiciones personales y colectivas, comenzó vinculado a oficios manuales y evolucionó hacia una práctica artística que rescata la materialidad humilde para convertirla en objeto estético. Sus piezas exploran cómo lo cotidiano y lo precario pueden adquirir densidad simbólica, a la vez que cuestionan los límites tradicionales entre artesanía y arte contemporáneo.

El eco de las formas propone al espectador una inmersión en composiciones expansivas, ritmos visuales y estructuras que parecen vibrar desde su propia materialidad. La muestra invita a observar de cerca la relación entre forma y contenido, entre gesto artesanal y discurso conceptual.