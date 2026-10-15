Edel Rodríguez lleva a la Universidad de Brown una exposición sobre el exilio y la resistencia

Graduado del Pratt Institute y del Hunter College de Nueva York, Rodríguez ha desarrollado una obra especialmente crítica con el autoritarismo.

Lugar: Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Universidad de Brown, 59 Charlesfield Street, primera y segunda plantas, Providence, Rhode Island, Estados Unidos. Fecha de inicio: 01-10-2026. Fecha de fin: 31-01-2027.

Providence/El artista cubano Edel Rodríguez presenta en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, la exposición Refuge and Resistance (Refugio y resistencia), una muestra que reúne ilustraciones de su novela gráfica autobiográfica Worm: A Cuban American Odyssey (2023), junto con una selección de sus trabajos de contenido político y portadas realizadas para importantes publicaciones internacionales.

Organizada por el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la universidad, en colaboración con Art at Watson, la exposición propone un recorrido por la experiencia del exilio, la memoria familiar y el papel del arte como herramienta de denuncia. Las obras permiten acercarse tanto a la historia personal del creador como a su trayectoria en la ilustración política, marcada por imágenes de gran fuerza expresiva y un lenguaje visual directo.

Nacido en La Habana en 1971, Rodríguez abandonó Cuba con su familia durante el éxodo del Mariel, en 1980, cuando tenía nueve años. Tras establecerse en Miami, desarrolló una carrera artística que lo ha convertido en uno de los ilustradores políticos más reconocidos de Estados Unidos. Sus trabajos han aparecido en publicaciones como The New York Times, Time, The New Yorker y la revista alemana Der Spiegel.

En ‘Worm’, Rodríguez reconstruye su infancia en la Cuba de Fidel Castro, la decisión familiar de emigrar, la peligrosa travesía marítima hacia Florida

En Worm, Rodríguez reconstruye su infancia en la Cuba de Fidel Castro, la decisión familiar de emigrar, la peligrosa travesía marítima hacia Florida y las dificultades de adaptación a una nueva sociedad. El título del libro alude al calificativo de “gusanos” con el que el régimen cubano estigmatizó a quienes decidieron abandonar la Isla. A través de dibujos de trazos enérgicos y una paleta dominada por el rojo, el negro y el blanco, el artista transforma los recuerdos de su niñez en una reflexión sobre la libertad, el desarraigo y la identidad.

Graduado del Pratt Institute y del Hunter College de Nueva York, Rodríguez ha desarrollado una obra especialmente crítica con el autoritarismo y los discursos políticos extremistas. Sus ilustraciones forman parte de colecciones como las de la Smithsonian Institution. Su trayectoria fue abordada también en el documental Edel Rodriguez: Freedom Is a Verb, estrenado en 2025 dentro de la serie American Masters, de la televisión pública estadounidense PBS.

Como parte de las actividades vinculadas a la exposición, el artista ofrecerá una conferencia el viernes 16 de octubre, a las 5:00 pm, en el Joukowsky Forum, sala 155, ubicado en el número 111 de Thayer Street, en Providence. El encuentro estará seguido de una recepción y una sesión de firma de libros. Los organizadores han habilitado un sistema de inscripción mediante un código QR incluido en el cartel promocional.

La muestra cuenta con el respaldo de la Escuela Watson de Asuntos Internacionales y Públicos y de la Oficina de Compromiso Global de la Universidad de Brown, además del patrocinio del fondo Alexander Charles Paul Fort y Nicholas McLaury Fort para conferencias sobre América Latina.