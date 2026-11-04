Edgar Frey presenta 'La extravagancia del vacío' en La Habana

La Habana/El fotógrafo suizo Edgar Frey presenta en La Habana Vieja La extravagancia del vacío, una exposición dedicada a los lugares y objetos que han quedado en desuso. La muestra se inaugura el martes 10 de noviembre en el Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño de La Habana y permanecerá abierta hasta el 6 de diciembre.

Frey se fija en cómo cambia la percepción de un lugar cuando cesa la actividad para la que fue concebido. En sus fotografías, los espacios desocupados parecen escenarios a la espera de que algo ocurra. Los objetos, separados de su función cotidiana, cobran la presencia de esculturas involuntarias. De ese desplazamiento surge el carácter surrealista de la muestra, que vuelve extrañas cosas que alguna vez fueron familiares.

En octubre de 2024, Frey presentó en el centro de fotografía Photobastei, en Zúrich, una exposición titulada Extravaganz der Leere. Su vínculo con Cuba incluye Anatomía de la fugacidad, un proyecto que mostró en exposiciones individuales en La Habana, Manzanillo y Zúrich, además de participar en muestras colectivas. En ambos proyectos, el fotógrafo vuelve sobre una misma inquietud: cómo se hace visible el paso del tiempo en aquello que permanece.