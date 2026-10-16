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Eduardo Hernández explora la memoria y la identidad en ‘La historia comienza al final’

Lugar: Fundación Ludwig de Cuba, calle 13 #509, entre D y E, El Vedado, La Habana.

Fecha de inicio: 12-10-2026.

La muestra propone un acercamiento a la memoria, la identidad y las formas en que el pasado continúa influyendo.
La muestra propone un acercamiento a la memoria, la identidad y las formas en que el pasado continúa influyendo.
14ymedio

16 de octubre 2026 - 09:34

La Habana/El artista cubano Eduardo Hernández presenta La historia comienza al final, una exposición que reúne fotografías, instalaciones y videos, con la participación de los creadores invitados José Ángel Nazabal y Maikol Martini. La muestra propone un acercamiento a la memoria, la identidad y las formas en que el pasado continúa influyendo en las experiencias individuales y colectivas.

La exposición fue inaugurada el lunes 12 de octubre, con la asistencia de un público que tuvo la oportunidad de intercambiar directamente con Hernández y conocer las obras reunidas en el espacio expositivo. La presencia de Nazabal y Martini amplía la propuesta hacia un diálogo entre diferentes artistas y lenguajes visuales.

El programa de actividades paralelas comenzó el viernes 9 de octubre con la proyección del documental Before Stonewall: The Making of a Gay and Lesbian Community (1984), seguida de una conversación con Eduardo Hernández. Dirigido por Greta Schiller y Robert Rosenberg, el filme reconstruye la historia de las comunidades homosexuales estadounidenses durante las décadas anteriores a los disturbios de Stonewall, ocurridos en Nueva York en 1969 y considerados un acontecimiento decisivo para el movimiento contemporáneo por los derechos de las personas LGBT.  

A través de testimonios, fotografías y materiales de archivo, el documental examina las experiencias de discriminación, clandestinidad y organización comunitaria que precedieron a las protestas de Stonewall. Su inclusión en el programa cultural de la exposición introduce una reflexión sobre la recuperación de historias marginadas y la importancia de preservar testimonios que durante mucho tiempo quedaron fuera de los relatos oficiales.

La combinación de fotografía, video e instalación ofrece diferentes posibilidades para abordar esas cuestiones, mientras que las conversaciones con los artistas buscan prolongar la experiencia de la exposición más allá de la contemplación de las obras.

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