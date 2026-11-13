Eduardo Hernández presenta su fotolibro 'El muro' en la Fundación Ludwig

La serie fotográfica que dio origen al libro está integrada por diez trípticos en blanco y negro, donde los rostros de los protagonistas aparecen junto a imágenes del muro.

La Habana/El artista cubano Eduardo Hernández protagonizará un conversatorio dedicado a su fotolibro El muro, como parte del programa de actividades de la exposición La historia comienza al final, que actualmente acoge la Fundación Ludwig de Cuba.

Publicado en 2009 por Red Trillium Press, en colaboración con el artista estadounidense Steve Daiber, El muro reúne fotografías tomadas por Eduardo Hernández Santos a partir de 2005 en un tramo del Malecón habanero convertido en punto de encuentro nocturno de homosexuales, travestis y personas trans. Lejos de las imágenes turísticas de la ciudad, el fotógrafo retrata a quienes encontraron junto al mar un espacio para expresar libremente su identidad, en una sociedad marcada por décadas de prejuicios y discriminación. La publicación combina retratos y textos, y establece un diálogo con el poema La isla en peso, de Virgilio Piñera.

La serie fotográfica que dio origen al libro está integrada por diez trípticos en blanco y negro, donde los rostros de los protagonistas aparecen junto a imágenes del muro y fragmentos de la obra de Piñera. En 2011 fue expuesta en el Smith College Museum of Art, en Massachusetts, institución que incorporó las fotografías a su colección permanente. El propio fotolibro forma parte también de los fondos del Museo de Bellas Artes de Houston, que lo adquirió en 2022. Considerado uno de los proyectos más significativos de Hernández Santos, El muro constituye tanto un testimonio de la vida nocturna habanera como una reflexión sobre la identidad, la exclusión y la conquista de espacios de libertad.

El encuentro en la Fundación Ludwig permitirá acercarse al trabajo fotográfico de Hernández, conocer las ideas que sustentan su publicación y dialogar sobre las relaciones entre la imagen, la memoria y la construcción de relatos visuales.

La actividad contará con la participación del propio artista, quien ofrecerá una visita guiada por la exposición, una oportunidad para conocer de primera mano las obras y los conceptos que articulan su propuesta.