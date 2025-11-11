El programa reúne a artistas y creadores de diversas disciplinas que rinden homenaje a La Habana desde la literatura, la pintura, la música y la fotografía.

Miami/El espacio cultural Sentir Cubano acogerá este sábado 15 de noviembre el Encuentro Habana 506, un evento dedicado a celebrar un nuevo aniversario de la fundación de la capital cubana. Coordinado por la arquitecta Ileana Pérez Drago, el programa reúne a artistas y creadores de diversas disciplinas que rinden homenaje a La Habana desde la literatura, la pintura, la música y la fotografía.

Entre los participantes figuran Emilio J. Sánchez (literatura), Ismael Gómez-Peralta y Raúl Proenza (pintura), Joaquín Gálvez (poesía), Juan Carlos Mirabal (fotografía) y Miriam Páez Bolet (música). El encuentro contará además con la participación especial del rapero y compositor Raudel Collazo, conocido por su proyecto Escuadrón Patriota, cuya obra combina crítica social, identidad y compromiso con la realidad cubana.

La cita propone un diálogo entre distintas expresiones artísticas para evocar la memoria y el presente de la ciudad, con la mirada puesta en su legado cultural y en la experiencia de la diáspora.