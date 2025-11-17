Enraizar propone un espacio de reflexión crítica sobre los estereotipos, los modelos sociales heredados y las tensiones que han marcado la experiencia femenina en la región.

Lugar: Galería Latinoamericana, Casa de las Américas, Calle G 509, entre 21 y 23, El Vedado, La Habana. Fecha de inicio: 14-11-2025 Fecha de fin: 26-12-2025

La Habana/La Galería Latinoamericana de la Casa de las Américas acoge la exposición colectiva Enraizar, un recorrido por la creación femenina contemporánea en América Latina y el Caribe. La muestra reúne a artistas de trayectoria y voces emergentes que, desde la pintura, el grabado, la fotografía, el collage, la cerámica y la instalación, exploran la identidad, los cuerpos, la resistencia y el vínculo con los entornos naturales y sociales.

Participan creadoras como Klaudia Kemper y Paz Errázuriz (Chile), Lucía Chiriboga (Ecuador), Bárbara Prezeau (Haití), Flor Garduño y Graciela Iturbide (México), Anamaria McCarthy, Patssy Higuchi y Rosamar Corcuera (Perú), Belkis Ramírez (República Dominicana), además de un sólido grupo de artistas cubanas: Anyel Judith, Belkis Ayón, Gabriela Pez, Gabriela Reyna, Giselle Lucía, Glenda Salazar, Lisette Solórzano, María Magdalena Campos, Martha María Pérez Bravo, Sandra Ramos, Yamilé Pardo y Zaida del Río.

Enraizar propone un espacio de reflexión crítica sobre los estereotipos, los modelos sociales heredados y las tensiones que han marcado la experiencia femenina en la región. Cada obra dialoga con la memoria, la violencia, la autonomía y las resistencias, abriendo un lugar para visibilizar historias y sensibilidades frecuentemente silenciadas.