Después de su ruptura con el rumbo político de la Revolución cubana, Low terminó estableciéndose en Miami, donde falleció en 2007.

Miami/El ensayista, crítico literario y académico cubano Enrico Mario Santí presenta En busca de Mary Low. Poemas, una edición trilingüe que recupera seis décadas de creación de la poeta surrealista anglo-cubana Mary Stanley Low (1912-2007). El encuentro, titulado Mary Low, una voz recobrada, forma parte de la Feria del Libro de Miami y contará con la participación de la periodista Helga Silva y Laylah Silva Bulman.

La publicación reúne los poemarios que Low dio a conocer en vida, sus propias traducciones entre el inglés, el francés y el español, una semblanza biográfica y un estudio crítico preparado por Santí. El volumen permite redescubrir a una autora cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada a las vanguardias europeas, la Guerra Civil española y la historia cultural cubana del siglo XX.

Nacida en Londres, Low conoció en París al poeta surrealista cubano Juan Breá, con quien compartió militancia política y experiencias literarias. Ambos participaron en la Guerra Civil española y escribieron Cuaderno rojo de la guerra de España, testimonio de los primeros meses del conflicto. Tras la muerte de Breá, la escritora permaneció en Cuba, donde desarrolló una parte importante de su obra poética y ensayística.

En La Habana mantuvo vínculos con círculos intelectuales y surrealistas, publicó varios libros y obtuvo el Premio Rubén Martínez Villena en 1954. Su poesía combina imágenes oníricas, reflexiones sobre la memoria y una sensibilidad marcada por el desarraigo. Después de su ruptura con el rumbo político de la Revolución cubana, terminó estableciéndose en Miami, donde falleció en 2007.

Enrico Mario Santí, reconocido por sus estudios sobre José Martí, José Lezama Lima y Octavio Paz, ha dedicado buena parte de su trayectoria a la investigación, edición y recuperación de obras literarias. Entre sus proyectos recientes figura la Biblioteca Vacía, concebida para rescatar manuscritos, textos inéditos y publicaciones olvidadas, incluidos materiales de Virgilio Piñera y Lezama Lima.

La recuperación de Mary Low forma parte de ese empeño por ampliar el conocimiento de la literatura cubana más allá de sus autores consagrados y devolver visibilidad a figuras que quedaron al margen del canon.

La presentación se realizará en español y tendrá entrada gratuita.