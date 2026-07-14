Dirigido por la maestra Maribel Nodarse, el Ensemble Vocal Luna es una de las agrupaciones corales femeninas más reconocidas del país.

La Habana/La Casa Víctor Hugo acogerá el próximo 19 de julio un concierto protagonizado por el Ensemble Vocal Luna y la Cantoría Infantil Allegretto, una propuesta concebida para celebrar el Día de los Niños en Cuba a través de la música coral. El recital reunirá voces infantiles y adultas en un repertorio que recorrerá diferentes tradiciones musicales, con obras especialmente pensadas para el público familiar.

Dirigido por la maestra Maribel Nodarse, el Ensemble Vocal Luna es una de las agrupaciones corales femeninas más reconocidas del país. Desde su fundación ha desarrollado un amplio repertorio que abarca desde la música antigua hasta la creación contemporánea, con especial atención a la obra de compositores cubanos y latinoamericanos. La formación ha participado en festivales nacionales e internacionales y mantiene una intensa labor de promoción del canto coral en Cuba.

La Cantoría Infantil Allegretto, también bajo la dirección de Maribel Nodarse, constituye uno de los principales proyectos pedagógicos vinculados al Ensemble Vocal Luna. Integrada por niños y adolescentes, la agrupación combina la formación vocal con la difusión del repertorio coral infantil y ha participado en conciertos, festivales y actividades comunitarias junto a destacados músicos cubanos.

La Casa Víctor Hugo, inaugurada en 2005 por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, funciona como centro cultural dedicado a promover los vínculos entre las culturas cubana y francesa. Además de custodiar un espacio museístico dedicado al escritor francés, desarrolla una programación permanente de conciertos, exposiciones, conferencias y actividades literarias en el corazón del Centro Histórico habanero.