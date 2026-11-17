Ensemble Vocal Luna es una de las agrupaciones más reconocidas del panorama coral cubano.

Lugar: Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, calle Oficios 154, Plaza de San Francisco de Asís, La Habana Vieja, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 21-11-2026, 3:00 pm. Fecha de fin: 21-11-2026, 5:00 pm.

La Habana/El coro femenino Ensemble Vocal Luna presenta Remembranza, un concierto dedicado a grandes compositores europeos de diferentes épocas y tradiciones musicales, con las voces femeninas como hilo conductor de un recorrido por varios siglos de creación.

El programa reúne obras de Benjamin Britten, John Dowland, Franz Liszt, Thomas Weelkes, Vittoria Aleotti, Manuel de Falla, Pablo Casals y Robert Schumann. La selección abarca desde la música renacentista hasta las composiciones de los siglos XIX y XX, y propone un diálogo entre estilos, sensibilidades y formas de expresión que han marcado la historia musical europea.

Fundado en 2002 por la directora coral Sonia McCormack, Ensemble Vocal Luna es una de las agrupaciones más reconocidas del panorama coral cubano. Su repertorio comprende música antigua, clásica, romántica, sacra y contemporánea, además de arreglos de música popular cubana. La formación ha desarrollado una importante labor de difusión de obras escritas por compositoras cubanas e internacionales.

Bajo la dirección de Maribel Nodarse Valdés, el conjunto ha participado en festivales y encuentros internacionales. Entre sus reconocimientos destacan dos medallas de oro obtenidas en los Juegos Olímpicos Corales celebrados en Sudáfrica en 2018. También cuenta con las producciones discográficas Apunte (2005) y Cantos de Cuba y del Mundo (2015).

El concierto se celebrará en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de La Habana Vieja, la antigua iglesia de San Francisco de Asís, convertida en sala de conciertos y reconocida por su acústica y su programación de música de cámara y coral.