Santo Domingo/El artista cubano Carlos Estévez presenta en la Lucy García Gallery la exposición Epifanías, un conjunto de obras que nace —como su propio título sugiere— de momentos de revelación y lucidez espiritual. La muestra, inaugurada el 30 de octubre, reúne pinturas donde la geometría, la simbología ancestral y la anatomía humana se funden en un universo visual que reflexiona sobre la condición del ser y el sentido trascendente de la existencia.

En Epifanías, Estévez despliega su característico vocabulario pictórico: personajes híbridos, constelaciones de símbolos y arquitecturas imposibles que evocan diagramas alquímicos o mapas mentales. Cada obra funciona como un microcosmos donde confluyen la ciencia, la mística y la filosofía, fruto de un proceso introspectivo que el artista define como “documentación del alma”. El resultado es una cartografía visual de la experiencia humana, donde lo espiritual y lo racional dialogan sin fronteras.

Carlos Estévez (La Habana, 1969) es una de las figuras más relevantes del arte contemporáneo cubano. Graduado del Instituto Superior de Arte (ISA), su obra ha sido exhibida en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, el Miami Art Museum, el Museo del Barrio de Nueva York y la Arizona State University Art Museum, entre muchas otras instituciones. A lo largo de su carrera, ha explorado los vínculos entre arte, mitología y conocimiento, utilizando la pintura, la instalación y el dibujo como medios para investigar la dimensión espiritual del ser humano.