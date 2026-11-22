La presentación reivindica una manera de entender el jazz cubano que combina formación académica, tradición popular y el llamado "sabor de la calle".

Madrid/El pianista y compositor cubano Ernán López-Nussa protagoniza una noche de jazz en Madrid junto al trompetista Mayquel González, el contrabajista Yelsy Heredia y el baterista Michael Olivera, dentro del ciclo Villanos del Jazz, integrado en la programación del Festival Internacional de Jazz de Madrid (JAZZMADRID 2026).

El concierto tendrá como eje Havana in the Grand Manner, álbum publicado por López-Nussa en 2023, y propondrá un recorrido por el chachachá, el danzón y otras expresiones de la música cubana reinterpretadas desde el jazz contemporáneo. El repertorio combinará composiciones originales, melodías tradicionales e improvisaciones que ponen en diálogo las raíces caribeñas con el lenguaje jazzístico.

Fundador de agrupaciones como Afrocuba, Cuarto Espacio y Cuban Quartet, López-Nussa ha desarrollado una extensa carrera como pianista, compositor y arreglista, con más de veinte producciones discográficas y colaboraciones con figuras como Omara Portuondo, Arturo Sandoval, Tata Güines y Pablo Milanés.

Lo acompañan tres músicos de reconocida trayectoria. Mayquel González aporta su experiencia como trompetista; Yelsy Heredia, nacido en Guantánamo, ha destacado por su exploración del contrabajo como instrumento solista y por su homenaje a Cachao; mientras que Michael Olivera incorpora su energía y versatilidad desde la batería.

La presentación reivindica una manera de entender el jazz cubano que combina formación académica, tradición popular y el llamado "sabor de la calle". El ritmo, la síncopa y el tumbao sirven como punto de partida para una música que no se limita a reproducir los clásicos, sino que busca nuevas formas de interpretarlos.

Horario: Apertura de puertas a las 8:00 pm. Concierto a las 8:30 pm.

Entradas disponibles en la web de la Sala Villanos.