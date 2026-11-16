Ernesto Fundora presenta 'El gen de los raros' en la Feria del Libro de Miami

Miami/El cineasta y escritor cubano Ernesto Fundora Hernández presenta su libro El gen de los raros en el encuentro literario Historias fuera de la norma, organizado como parte de la Feria del Libro de Miami. La obra, descrita por los organizadores como una propuesta que rompe moldes y desafía las convenciones, será una de las protagonistas de una conversación dedicada a narraciones que se apartan de los caminos habituales de la ficción.

Fundora, cuya trayectoria ha estado vinculada especialmente al cine documental, participa también en esta edición de la Feria con Lezama Lima: Soltar la lengua, una película dedicada a reconstruir la vida y la obra del autor de "Paradiso". El documental, realizado a lo largo de una década, reúne los testimonios de 28 escritores, artistas y personas cercanas al poeta, entre ellos Cintio Vitier, Fina García Marruz, Antón Arrufat, Silvio Rodríguez y José Prats Sariol.

La presentación del libro ofrece otra oportunidad para acercarse al trabajo creativo de Fundora, esta vez desde la literatura. Su participación coincide con las actividades conmemorativas por el cincuentenario de la muerte de José Lezama Lima, una figura a la que el realizador ha dedicado una parte importante de su labor documental reciente.

En el encuentro también participa Cheri Lewis, autora de Esto no es vida, una colección de cuentos que combina registros narrativos inesperados; Luis Roncayolo, quien presenta El diablo de la selva Lacandona, una obra sobre el desarraigo y la supervivencia; y la escritora chilena Arelis Uribe, con Telepunga, relatos que abordan la violencia contra las mujeres, la muerte y las experiencias traumáticas de la infancia.

La conversación estará moderada por el periodista y narrador Luis Alejandro Ordóñez. La actividad se desarrollará en español y tendrá entrada gratuita.