Ernesto Hernández Busto presenta el segundo volumen de su biografía de Lezama Lima

Más que limitarse a reconstruir cronológicamente la vida del autor de ‘Paradiso’, Hernández Busto plantea su proyecto como una indagación en la cultura letrada cubana.

Madrid/El escritor y ensayista cubano Ernesto Hernández Busto presenta en Madrid José Lezama Lima: Una biografía. Años de fundación (1939-1959), segundo volumen de su extensa investigación sobre la vida y la obra de una de las figuras centrales de la literatura cubana e hispanoamericana del siglo XX. Publicado por Pre-Textos, el libro será el punto de partida de una conversación con el editor y ensayista mexicano Ricardo Cayuela Gally sobre literatura cubana, intelectuales, política y, como adelanta el propio autor, la “cocina” de un trabajo biográfico desarrollado durante años.

Este segundo tomo se concentra en dos décadas decisivas, desde 1939 hasta 1959, y reconstruye el itinerario de Lezama a través de las sucesivas revistas que impulsó, desde Espuela de Plata y Nadie Parecía hasta desembocar en Orígenes, publicación fundamental de la cultura cubana del siglo XX y alrededor de la cual se articuló el grupo de escritores y artistas conocido por el mismo nombre.

Más que limitarse a reconstruir cronológicamente la vida del autor de Paradiso, Hernández Busto plantea su proyecto como una indagación en la cultura letrada cubana y en las relaciones entre creación intelectual, vida privada e historia política. La Librería Alberti presenta este segundo volumen como parte de un estudio de largo aliento que sigue la transformación de Lezama hasta convertirse, no sin polémicas, en una de las figuras de mayor influencia de la literatura hispanoamericana.

Hernández Busto (La Habana, 1968) es ensayista, poeta y traductor. Estudió Matemáticas en Rusia y Letras en Cuba antes de emigrar a México en 1991. Allí colaboró estrechamente con la revista Vuelta, dirigida por Octavio Paz, y formó parte del comité de redacción de Poesía y poética. Desde 1999 reside en Barcelona, donde ha trabajado como editor, traductor y periodista. Entre sus libros se encuentran Mito y revuelta. Fisonomías del escritor reaccionario, Jardín de grava, La casa del secreto y Diario de Kioto.

La conversación con Cayuela permitirá entrar además en el proceso de investigación que sostiene la biografía: la reconstrucción de redes intelectuales, correspondencias, testimonios y documentos que permiten observar a Lezama más allá de la imagen casi mítica que terminó rodeándolo.

La librería ofrece también una opción para quienes no puedan acudir a la presentación: los ejemplares solicitados a través de su página antes del 16 de octubre a las 2:00 pm podrán ser dedicados por Hernández Busto y serán enviados a partir del día 20.