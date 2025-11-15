Concierto de Ernesto Rodríguez en Berlín

Berlín/El trovador cubano Ernesto Rodríguez se presenta en Berlín este sábado 22 de noviembre en el Eis Café Fräulein Frost. Con una trayectoria marcada por la poesía cotidiana, las atmósferas íntimas y un repertorio que mezcla canción de autor, sonoridades acústicas y guiños a la tradición trovadoresca de la Isla, Rodríguez cantará acompañado por los músicos Landy Trujillo y Ada Marrón.

El recital propone un viaje por composiciones emblemáticas del artista, piezas recientes y colaboraciones especiales. El espacio abrirá sus puertas a las 19:00 y el concierto comenzará a las 20:00, en un ambiente cercano que favorece la escucha y el intercambio directo con el público. Una oportunidad para disfrutar, en Berlín, de una velada de música cubana contemporánea.