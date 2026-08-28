Escenarios de transición para Cuba a debate en la FIU

El encuentro abordará las posibles vías de cambio político y estructural en la Isla frente al colapso económico, el descontento social y las presiones internacionales.

Miami/El Institute of Cuban Studies y el Jack D. Gordon Institute for Public Policy de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) convocan al panel de análisis Posibles escenarios de transición para Cuba. El encuentro abordará las posibles vías de cambio político y estructural en la Isla frente al colapso económico, el descontento social y las presiones internacionales.

El debate contará con la participación de la activista e historiadora del arte Carolina Barrero, el politólogo e Investigador de GAPAC Armando Chaguaceda, y Brian Fonseca, director del Jack D. Gordon Institute y experto en seguridad nacional. La moderación estará a cargo de Sebastián Arcos, director del Institute of Cuban Studies.