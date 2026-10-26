Tres escritores cubanos exploran la memoria y la identidad en la Feria del Libro de Miami

Los escritores Luis de la Paz, Carmen Duarte y José Fernández Pequeño presentan sus libros en un encuentro moderado por Claudia Noguera Penso.

Miami/La Feria del Libro de Miami reúne a los escritores cubanos Luis de la Paz, Carmen Duarte y José Fernández Pequeño en el encuentro Literatura, el espejo de una comunidad, una conversación sobre las múltiples maneras en que la ficción recoge las experiencias individuales, reconstruye la memoria colectiva y refleja las transformaciones de una sociedad.

Luis de la Paz presenta Cuentos que acarician o duelen, una antología de relatos escritos por autores de distintas nacionalidades residentes en Miami. El volumen reúne voces que, desde diferentes sensibilidades y experiencias, exploran las emociones, los conflictos y las contradicciones de quienes escriben en español lejos de sus países de origen.

La diversidad de procedencias de los autores convierte el libro en un retrato literario de Miami, una ciudad donde confluyen comunidades marcadas por la emigración y donde la lengua española constituye un vínculo entre historias personales muy diferentes.

La diversidad de procedencias de los autores convierte el libro en un retrato literario de Miami, una ciudad donde confluyen comunidades marcadas por la emigración

Por su parte, Carmen Duarte presenta Islas que ya no son, una novela que establece un diálogo entre Haití y Cuba a través de sus tradiciones religiosas, sus vínculos culturales y los dilemas morales que enfrentan los individuos en tiempos de revolución. La obra se aproxima a dos sociedades caribeñas atravesadas por procesos históricos complejos, en las que las creencias y las decisiones personales adquieren especial importancia.

José Fernández Pequeño participa con Y la noche doblaba por tercera, una narración protagonizada por Mello Domínguez, un narrador de béisbol que, al acercarse a la muerte, descubre una paradoja: ha dedicado su vida a construir un universo de palabras, pero ha olvidado contar su propia historia.

La novela recurre al béisbol, una de las grandes pasiones de la cultura cubana, para abordar la memoria individual, el paso del tiempo y la necesidad de encontrar sentido a la propia existencia.

Las tres propuestas literarias ofrecen perspectivas diferentes sobre la identidad y la pertenencia. Desde las historias de los emigrantes que han hecho de Miami su hogar hasta los vínculos entre las sociedades caribeñas y la evocación de una vida dedicada al relato deportivo, los libros muestran cómo la ficción puede convertirse en un espacio para preservar experiencias que de otro modo quedarían relegadas al olvido.

La conversación estará moderada por la escritora Claudia Noguera Penso y se desarrollará en español, como parte del programa iberoamericano de la Feria del Libro de Miami.