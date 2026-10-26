Tres escritores cubanos exploran la emigración y la memoria en la Feria del Libro de Miami

Miami/La Feria del Libro de Miami reúne a los escritores cubanos Carlos Díaz Lechuga, José Prats Sariol y Santiago Chago Rodríguez en el encuentro Cuba: memoria en movimiento, una conversación que propone distintas aproximaciones a la experiencia migratoria, la creación literaria y la recuperación de episodios y personajes vinculados a la historia cultural de la Isla.

Carlos Díaz Lechuga presenta Perro cubano, una obra narrada en primera persona que sigue las experiencias de un emigrante cubano en Madrid. El protagonista se enfrenta a numerosas dificultades en una ciudad donde la búsqueda de oportunidades convive con el desarraigo y los obstáculos cotidianos de quien intenta reconstruir su vida lejos de su país.

Por su parte, José Prats Sariol presenta Inconsecuencias, un volumen que reúne escritos elaborados en diferentes momentos y circunstancias. Los textos, al encontrarse en un mismo libro, establecen un diálogo que permite reconocer las preocupaciones intelectuales y la perspectiva crítica del autor sobre diversos asuntos que han marcado su trayectoria.

La tercera propuesta corresponde a Santiago Chago Rodríguez, quien presenta Hemingway, Ava Gardner y la Vigía, un libro que el escritor concibió como un regalo para sí mismo al cumplir 85 años. Su título remite a dos figuras emblemáticas del cine y la literatura del siglo XX y a Finca Vigía, la residencia cubana de Ernest Hemingway, convertida en uno de los lugares más reconocibles de su paso por la Isla.

Las tres publicaciones permiten recorrer escenarios y tiempos distintos: el Madrid de la emigración cubana, los espacios de reflexión de un escritor que revisita su propia obra y la memoria de una época en que Cuba fue también punto de encuentro de destacadas personalidades internacionales.

La conversación estará conducida por Alejandro Ríos, periodista y crítico de arte y cine, quien dialogará con los autores sobre sus libros y los vínculos entre experiencia personal, historia y literatura.

El encuentro se desarrollará en español, dentro del programa iberoamericano de la Feria del Libro de Miami, y figura como gratuito en la programación oficial.